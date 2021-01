"Schauspieler" legte Nazi-Depot an

Ein 46-jähriger Ungar flog mit seiner Riesen-Sammlung von NS-Material auf.

Wien. Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens auf den Ungarn aufmerksam. Bei der Hausdurchsuchung am Freitag in Simmering wurden NS-Devotionalien und Waffen gefunden. Der Schauspieler wies die Ermittler auf einen Kasten im Schlafzimmer hin, wo er seine „Requisiten“ aufbewahre.

© LPD Wien

In diesem fanden die Beamten eine Handgranate sowie zwei weitere Stielhandgranaten, Dolche und Ausrüstungsgegenstände. Der Mann gab an, die Gegenstände auf Flohmärkten und im Fachhandel gekauft bzw. mittels Metalldetektor gefunden zu haben. Einen Teil davon würde er für eine Statistenrolle als Requisiten benötigen. Zudem stellten die Cops einen Nachbau einer Maschinenpistole MP 40 samt Munition sicher, welche sich in einer Holzkiste mit Reichsadler und Hakenkreuz befand. Eine größere Anzahl an NS-Devotionalien wurde ebenfalls entdeckt.