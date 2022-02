Schießerei in Wohnung in Wien-Favoriten – Mann schwer verletzt

Bei einer Schießerei in einer Wohnung in der Troststraße wurde ein Mann schwer verletzt – die Polizei fahndet nach dem Täter.

Gegen 19.15 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein – Nachbarn hatten Schüsse in einem Wohnhaus in der Troststraße in Wien-Favoriten gehört. Als die WEGA-Beamten wenig später eintrafen, fanden sie einen ca. 35-jährigen mutmaßlich türkischstämmigen Mann vor, der von bis zu drei Kugeln getroffen worden war, so die Polizei gegenüber ÖSTERREICH.

Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei fahndet noch nach dem Täter.

Details folgen in Kürze.