Schnellbahn-Chaos: Monatelange Streckensperre

Die Sanierung der S80 sorgt für eine Sperre zwischen Wien-Hauptbahnhof und Aspern Nord

Zur ohnehin prekären Situation der ÖBB mit serienweisen Zugausfällen kommt jetzt in Wien auch noch eine Großbaustelle dazu: Die S80 von Hütteldorf bis Aspern Nord wird Schauplatz umfangreicher Sanierungs- und Moderinisierungsarbeiten.



Von 4. März bis Anfang Juli kommt es daher zu schweren Behinderungen auf dieser wichtigen Öffi-Verbindung.



Vier Monate kein Zug bis Aspern Nord



Aufgrund der Arbeiten können die Züge der Linie S80 von Montag, 4. März bis Montag, 1. Juli nicht zwischen Wien Hbf und Wien Aspern Nord fahren.



Zwischen Hütteldorf und Wien Hbf kommt es darüberhinaus an insgesamt vier Wochenenden zu Ausfällen. Los geht es am 23. März, am 11. und 18. Mai, sowie am 1. Juni.



Es werden zwischen Haidestraße und Stadlau mehrere Kilometer Gleise erneuert, auf der Stadlauer Ostbahnbrücke zwischen Praterkai und Stadlau werden Brückenhölzer und Schienen getauscht. Außerdem arbeiten die ÖBB an mehreren Brücken, etwa an jenen über den Donaukanal oder die Neue Donau. Im Westen werden um den Bahnhof Maxing und an einigen Kreuzungen neue Signalfundamente betoniert.

Ausweichroute



Zwischen Hbf und Aspern Nord können Fahrgäste auf REX8, REX81 und R81 oder via U1 und U2 ausweichen.