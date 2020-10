Schon 4.554 Tests bei Veloce-Radkurieren

80 Veloce-Radlerinnen haben das Tempo bei den Tests stark erhöht.

Wien. Seit 23. September ergänzen 80 Radkuriere von Veloce die 30 Test-Autos der Blaulicht-Organisationen bei den mobilen Corona-Tests – und das offenbar zur Zufriedenheit der Kunden, wie eine SMS-Befragung ergab.

Hohe Zufriedenheit. 99 Prozent waren sehr zufrieden, weil das Tempo der Tests stark anstieg – ruft man tagsüber an, kommt der Veloce-Biker noch am selben Tag zum Gurgeltest, ruft man ab dem späteren Nachmittag an, steht ein Radkurier spätestens am nächsten Tag vor der Wohnungstür.

Rasche Auswertung. Auch die Wartezeit aufs Testresultat hat sich stark reduziert – es dauert 24 bis 48 Stunden und soll bald noch schneller gehen, wenn Veloce wie angekündigt weiteres Personal für die Tests aufnimmt.

„Insgesamt greifen unsere Maßnahmen, vor allem die Personalaufstockungen. Bei der Telefon-Hotline 1450 sind die Wartezeiten oft nur mehr im Sekundenbereich, den Rückstau bei den Tests haben wir abgearbeitet. Resultate kommen oft am selben Tag oder binnen 24 Stunden“, so Stadtrat Peter Hacker.

Hohe Zahl an Tests. Und warum sind die Infektionszahlen weiter so enorm hoch? Allein am Montag habe es 6.170 Tests in Wien gegeben – 28 Prozent aller Tests in Österreich. Nur bei 1,9 Prozent der positiven Fälle wisse man nicht, woher sie kommen. Auch das Corona-Tracing funktioniere also. Hacker: „Wir rüsten Wien aber weiter auf.“