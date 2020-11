Schon wieder: Massen stürmen trotz Lockdown Punsch-Stände

Und täglich grüßt das Murmeltier. Im Wiener Museumsquartier bildete sich vor einem Punschstand eine Mega-Schlange.

Dieses Weihnachten ist eben anders. Corona bestimmt auch die besinnlichste Zeit des Jahres und so kommt es, dass an diesem ersten Adventsonntag die Christkindlmärkte geschlossen bleiben und die Straßen eigentlich wie ausgestorben sein sollten ... eigentlich.Denn in Wahrheit war das Bild wieder einmal ein anderes.Wie schon in den letzten Tagen bildeten sich auch am Sonntag wieder lange Schlangen vor den einzelnen Punschständen in Wien. So zum Beispiel auch im Museumsquartier. oe24 war vor Ort.