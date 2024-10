Wieder Schlösser verätzt: Täter brachen mit Säure in Wohnungen ein

Unbekannte Täter waren im Bezirk Landstraße vermutlich mithilfe von Salpetersäure in zwei Wohnungen eingebrochen.

Die Serie von Säure-Einbrüchen in Wien reißt derzeit nicht ab. Schon wieder haben Unbekannte zwei Türschlosser in Wien aufgebrochen. Dieses Mal dürften die Täter mit Salpetersäure am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Türen von Wohnungen im 3. Wiener Bezirk bearbeitet und sich dadurch Zutritt zu den Räumen verschafft haben.

Ob etwas gestohlen wurde, war vorerst unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

© LPD Wien ×

Es ist, wie bereits erwähnt, nicht der erste Säure-Vorfall in Wien, immer wieder setzen Täter auf diesen Modus Operandi. Die gleiche Herangehensweise zeigten Einbrecher erst am Sonntag im gleichen Bezirk. Drei Wohnungen waren bei dem Säure-Einbrüchen am Wochenende betroffen.

Polizei warnt Bevölkerung

Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Denn der Kontakt mit der Flüssigkeit sollte unbedingt vermieden werden. Wäre es trotzdem zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen, dann sollte die Körperstelle sofort mit klarem Wasser gespült werden - keine Seife oder sonstige Zusätze dabei verwenden. Betroffene sollten unverzüglich den Polizeinotruf 133 wählen.