Schulschließungen: Heute Demo am Wiener Ballhausplatz

Nicht nur die Opposition tobt aufgrund der erneuten Umstellung der Schulen auf Distance Learning. Am Montagabend gehen auch Dutzende wütende Bürger auf die Barrikaden.

Ab morgen, Dienstag, soll der Unterricht an allen Schulen (mit Ausnahme der Sonderschulen) grundsätzlich auf Distance Learning umgestellt werden. Ein Umstand, der nicht nur für Ärger bei der Opposition, sondern auch bei vielen betroffenen Eltern und Schülern sorgt.

Deshalb findet am Montagabend um 18 Uhr am Wiener Ballhausplatz eine Demonstration unter dem Motto "Pro Präsenzunterricht - haltet die Schulen offen!" statt. Einige Dutzend Teilnehmer haben bereits auf Facebook zugesagt. "Wir wollen gemeinsam, friedlich und unter Einhaltung der Hygienevorschriften, vor dem BKA unsere Stimmen für Bildung und gegen den bevorstehenden Schul-Lockdown erheben", heißt es auf der zugehörigen Facebook-Seite. Organisiert wurde die Veranstaltung von Theresia Gausch, die betont, dass strikt auf die Einhaltung aller Hygienevorschriften geachtet wird. Bei der Demo soll auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger dabei sein.

In der "Covid-19-Schulverordnung 2020/21" wird der ortsungebundene Unterricht schön technisch mit der "Unterrichts- und Erziehungsarbeit unter Anwendung elektronischer Kommunikation an einem Ort, der nicht für schulische Zwecke bestimmt ist, mit Ausnahme von Schulveranstaltungen oder schulbezogenen Veranstaltungen" definiert. "Elektronische Kommunikation" selbst bedeutet wiederum "Telefonie sowie die Übertragung von Daten und Nachrichten über Computernetzwerke, insbesondere das Internet wie der Einsatz von E-Mail, Lern- und Arbeitsplattformen, Internettelefonie sowie Tonübertragung und Ton- und Videoübertragung".



Das lässt also weiten Auslegungsspielraum. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass nicht einfach alle "normalen" Stunden automatisch via Videokonferenz gehalten werden müssen. Es ist auch schon Distance Learning, wenn ein Arbeitsblatt oder -auftrag per Mail verschickt oder auf die Lernplattform gestellt wird. Distance Learning wird auch je nach Schulstufe und Schultyp unterschiedlich aussehen: An den Oberstufenschulen, wo das Arbeiten am Computer schon selbstverständlicher ist, wird der Anteil an Videokonferenzen etwa deutlich höher sein als an Volksschulen. Arbeitsaufträge an Volksschulen werden klarerweise auch anders aussehen als an AHS.



Außerdem soll es an den Schulen weiterhin Vor-Ort-Betreuung geben. Als Beispiel nannte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Sonntag Volksschulen, die zu Hause nicht erledigte Arbeitspakete am nächsten Tag in Kleingruppen nachholen könnten. "Da sind wir sehr flexibel", so der Minister in der "ZiB 2".