× Schwarze Strumpfhosen: Afro-Look für Secession

Die Kuppel der Wiener Secession strahlt derzeit nicht in ihrem gewohnten Gold. Die Künstlerin Susana Pilar Delahante Matienzo überzog für ihre Ausstellung "Achievement" die rund 2.500 goldene Blätter des Jugenstilbaus mit über 1.000 schwarzen Strumpfhosen.

Die Kuppel der Secession trägt derzeit 1.250 schwarze Palmers-Nylonstrumpfhosen und soll dabei an einen geschmückten Frauenkopf erinnern, wie die Künstlerin mit sowohl afrikanischen als auch chinesischen Wurzeln am Mittwoch bei der Presseführung erläuterte. Jedes der 2500 Kuppelblätter wurde mithilfe einer Strumpfhose umwickelt und mit einem sogenannten Bantu-Knoten verziert – diese Frisur ist bei vielen Schwarzen Frauen sehr beliebt.

© Tobi Bauer ×

Frisuren afrikanischer-kubanischer Frauen thematisiert

Schon früher hat die Künstlerin Frisuren und Haarstylings afrikanisch-kubanischer Frauen thematisiert. "Sie alle formulieren feministische, antirassistische und antikoloniale Gegenentwürfe, rücken die Leistungen schwarzer Frauen ins Zentrum und propagieren eine Form der Heilung", heißt es in der Ankündigung. Die in Havanna geborene Künstlerin legt mit ihrer Ausstellung Fokus auf die Stärke, Kraft und Schönheit Schwarzer Frauen.

KI generierte Bilder von Schwarzen Frauen im 19. Jahrhundert

Susana Pilar Delahante Matienzo hat das Grafische Kabinett in der Secession im Rahmen ihrer Ausstellung zu einem "verlassenen Archiv" umgestaltet: In den Schubladen und Fächern von Kommoden und Sekretären finden sich via KI generierte Schwarz-Weiß-Fotos von schwarzen Frauen. So zeigt sie diese in üppigen Abendkleidern oder doch mit hellem Sommerkleid und Hut. Die Künstlerin habe ein "spekulatives Archiv" geschaffen, das das "tradierte Bild von Schwarzen als Sklavinnen im 19. Jahrhundert" durch Bilder von selbstbestimmten Geschäftsfrauen überschreibt.