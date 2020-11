Schweizer Islamisten besuchten Wien-Attentäter im Juli

Auch in der Schweiz wurden nach dem Terror-Anschlag in Wien zwei Männer verhaftet. Sie standen in Verbindung mit dem Attentäter von Wien uns sollen ihn im Juli noch besucht haben - dabei wurden sie observiert.

Die beiden Männer, die am Dienstag in Winterthur (Schweiz) verhaftet wurden, standen nicht nur in Verbindung mit dem Attentäter Kujtim F. - sie sollen ihn sogar noch im Juli noch in Wien besucht haben. Das berichten die "NZZ am Sonntag", die "SonntagsZeitung" und der "SonntagsBlick" unter Berufung auf Sicherheitskreise sowie eigene Recherchen. Attentäter dürfte nach Zürich gereist sein Zwei Islamisten aus Deutschland seien laut dem "SonntagsBlick" mit dabei gewesen. Die Zusammenkunft sei von den österreichischen Sicherheitsbehörden allerdings observiert worden, nachdem sie einen Tipp aus Deutschland erhalten hätten. Daneben besteht laut der "NZZ an Sonntag" die Vermutung, dass der Attentäter zwischen dem 21. Juli 2020 und dem Anschlag vom vergangenen Montag auch in den Kanton Zürich gereist sei. Die beiden verhafteten Winterthurer sitzen nun in U-Haft.