Security-Mitarbeiter in Wien-Landstraße mit Messer attackiert

Der Verdächtige hatte randaliert, weil das Einkaufscenter geschlossen war.

Ein Security-Mitarbeiter ist in der Nacht auf Samstag vor einem Einkaufszentrum in Wien-Landstraße von einem rabiaten Mann attackiert und mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Der Verdächtige hatte randaliert, weil das Einkaufscenter geschlossen war. Als er Zeitungsständer umwarf und gegen die Eingangstür trat, wurde er von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes angesprochen. Darauf zog er ein Messer, wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete.

Mit der Waffe fügte der 36-Jährige einem 30 Jahre alten Mann eine Schnittverletzung an der Hand zu. Der Angreifer konnte von zwei Kollegen des Leichtverletzten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten sprachen dann die Festnahme aus.