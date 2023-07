Serien-Sextäter: Polizei sucht weitere Opfer

Ein 19-Jähriger steht unter dem Verdacht seit Mai 2023 in mindestens zwölf Fällen für sexuelle Übergriffe auf Frauen in Wien verantwortlich zu sein, nun wird nach weiteren Betroffenen gesucht.

Der Mann wurde am 30. Juni nach einer dieser Taten von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im Bezirk Margareten festgenommen, im Nachbarbezirk Wieden soll er ebenfalls straffällig geworden sein.

Laut Landespolizeidirektion soll er sich Ende Juni einer 33-Jährigen von hinten angenähert, ihr das Kleid hochgehoben und auf das Gesäß geschlagen haben. Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, waren dem Tatverdächtigen bereits seit längerem auf der Spur, nachdem er im Verdacht steht, seit Mai 2023 in mindestens zwölf Fällen wahllos, ihm unbekannte Frauen im Alter von 17 - 33 Jahren, auf offener Straße in der sexuellen Integrität verletzt zu haben.

Wieden und Margareten

Die Taten fanden sowohl untertags als auch nachts in den Bezirken Wieden und Margareten statt. Die Mehrzahl der Fälle soll wie jener am Tag der Festnahme des 19-Jährigen verlaufen sein, jedoch soll der Verdächtige die Frauen auch im Intimbereich berührt oder in anderen Fällen sich selbst entblößt haben.

Bei der Festnahme durch einen zivilen Beamten der EGS verletzte der Tatverdächtige den Beamten leicht. Bei der späteren polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 19-Jährige geständig, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts verschiedener Straftaten gegen die sexuelle Integrität, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Aufgrund des Verdachts auf weitere Delikte werden Betroffene gebeten, sich telefonisch an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 zu wenden.