Sex-Täter von Passant in letzter Sekunde gestoppt

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs Meidling.

Die 28-Jährige war gerade auf dem Heimweg, als sie am Montagabend gegen 19 Uhr in einer Seitengasse in der Nähe vom Bahnhof Meidling, ganz plötzlich von einem ihr unbekannten Mann von hinten attackiert wurde.

Der Angreifer stieß das Opfer zu Boden, legte sich auf die Frau und versuchte sie auszuziehen. Zum Glück bemerkte die Szenen ein Passant, der gerade vorbeikam. Er griff sofort ein und forderte den Angreifer auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Zudem alarmierte er die Polizei und hielt den mutmaßlichen Sex-Täter so lange auf, bis die Beamten vor Ort waren.

Angreifer zeigte Reue

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen Serben, der bis jetzt den Behörden nicht aufgefallen war. Der Mann wurde wegen des Verdachtes eines versuchten Sexualdeliktes vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

In seiner Einvernahme gab sich der Mann reumütig gegenüber den Beamten. Der 50-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.