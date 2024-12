Silvester-Party im Wurstelprater

Zu Silvester steigt eine Party im Prater. Fahrgeschäfte und ein buntes Bühnenprogramm locken in den Vergnügungspark zum Riesenrad.

„Zu Silvester können sich die Stunden bis Mitternacht ziehen. Bei uns im Wurstelprater passiert das sicher nicht“, lädt Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang dazu ein, das alte Jahr mit Punsch, Walzer und Adrenalin im Wurstelprater zu verabschieden.

Fahrgeschäfte und viel Unterhaltung auf der Bühne

Am 31. Dezember können sich Besucherinnen und Besucher mit einem bunten musikalischen Bühnenprogramm am Wintermarkt auf den Jahreswechsel einstimmen. „Und auch unsere Praterbetriebe mit ihren Fahrgeschäften und Gastronomielokalen stehen bereit, für Spaß und Kulinarik zu sorgen“, so Silvia Lang und erinnert, dass der gesamte Wurstelprater bis 02.00 Uhr in der Früh eine große Party-Zone ist.

Neujahrskonzert der Philharmoniker beim Riesenrad

Für alle, die am nächsten Morgen nicht zu müde vom Feiern sind, gibt es am 1. Jänner 2025 gleich das nächste Highlight im Prater: Ab 11.00 Uhr wird das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am Riesenradplatz übertragen. „Was gibt es Schöneres, als mit der schönsten Musik der Welt vor einer der schönsten Kulissen der Welt ins neue Jahr zu starten“, so Silvia Lang. Der Eintritt ist frei.