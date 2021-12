Skandal um Christkindlmarkt

ÖSTERREICH deckte Skandal auf: Punsch wird auch an Ungeimpfte ausgeschenkt.

Wien. Seit fast einer Woche haben Christkindlmärkte nach drei Wochen Zwangspause wieder geöffnet. Wien befindet sich als einziges Bundesland noch im verlängerten Lockdown. Das heißt: Die Gastro ist noch geschlossen, für Umgeimpfte herrscht Hausarrest. Theoretisch, denn: Christkindlmärkte scheinen offensichtlich zum Party-Hotspot der Ungeimpften zu mutieren.

Nicht nur Geimpfte und Genesene, auch Ungeimpfte Punsch-Fans tummeln sich auf Ad­ventmärkten. ÖSTERREICH-Redakteurin Andrea Lautmann war am Mittwochabend auf drei Wiener Märkten unterwegs: Auf dem Art Advent am Karlsplatz, am Stephansplatz und auf dem größten am Rathausplatz.

Ungeimpfte tummeln sich am Art Advent Markt

Test. Beim Lokalaugenschein fiel auf: Ungeimpfte haben einen Weg gefunden, die geltenden 2G-Regeln zu umgehen. Am Art Advent (Karlsplatz) tummelten sich Hunderte gegen 20 Uhr dicht gedrängt ohne Maske um Punsch und Langos mit Blick auf die Karlskirche zu genießen. Laut Bundes­ministerium für Gesundheit dürfen sich jedoch nicht mehr als 300 Personen auf einem Christkindlmarkt aufhalten. Am Art Advent waren es weit mehr.

© oe24 Gedränge am Punschstand Karlsplatz. Nur einer mit Maske. ×

Und: Nicht nur Geimpfte und Genesene waren anwesend. Am Markt erhalten Besucher nach freiwilliger 2G-Kontrolle Bänder, die berechtigen, Punsch to go zu kaufen und zu konsumieren. Jedoch nehmen es die Kontrollore nicht so genau: Auch ohne Band gelangt man aufs Gelände und bekommt sogar Getränke.

Skandal. ÖSTERREICH sprach mit einigen Gästen. Zwei davon sind ungeimpft: „Unsere geimpfte Freundin holt eh Punsch für uns, wir warten einfach hier.“

Vorbild. Wechsel zum Christkindlmarkt am Rathausplatz. Hier herrschte – im Vergleich – Leere! Das Ge­lände am Rathausplatz ist umzäunt und abgesperrt. Nur Geimpfte oder Genesene ­haben Zutritt. Jeder Besucher wird auf 2G kontrolliert. Ungeimpfte unerwünscht!

© oe24 Leere: Am Christkindlmarkt am Rathausplatz war Mittwochabends um 19 Uhr wenig los. ×

Statement. Ein Sprecher vom Marktamt, welches Christkindlmärkte bewilligt, verriet: „Corona-Bestimmungen werden von der Polizei kontrolliert und nicht vom Marktamt.“ Ein Polizeisprecher teilte mit: „Kontrollen finden mit der Gruppe Sofortmaßnahmen statt.“