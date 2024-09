91-Jährige getötet: Slowake soll ausgeliefert werden

Österreich hat die Auslieferung des 52-jährigen Slowaken beantragt.

Nach der brutalen Tötung an Grete K. (91) in ihrem Schrebergartenhäuschen am Bahndammweg in Floridsdorf, konnte mittlerweile der Tatverdächtige in der Slowakei festgenommen werden, oe24 berichtete. Der 52-Jährige soll nach Österreich ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat für den Slowaken bereits eine Übergabe beantragt. Der Mann konnte mithilfe einer DNA-Spur identifiziert und nach einer öffentlichen Fahndung schließlich im Dorf Cakanovce festgenommen werden.

Rüstige Rentnerin brutal erschlagen

Die Wienerin muss vor ihrem Tod Schreckliches durchgemacht. Die rüstige Rentnerin wurde nackt in ihrem Bett in der Kleingartensiedlung an der alten Donau mit Kopfverletzungen, die auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeuten, von Angehörigen gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der beliebten und als "Wiener Original" bezeichneten Rentnerin feststellen.

Die 91-Jährige soll laut ihren Angehörigen zwar keine Kostbarkeiten besessen, aber in dem Haus Wertgegenstände verwahrt haben. Im Zuge der Obduktion wurde dann festgestellt, dass der Verdächtige Handlungen gegen die sexuelle Integrität der 91-Jährigen gesetzt und sie dann durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben muss.