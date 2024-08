Viele Taylor-Swift-Fans kamen nur nach Wien, um auf eines der drei Konzerte zu gehen.

Nach der Absage bleiben nun viele auf ihren Kosten sitzen, die Konzertkarten werden zwar zurückerstattet, doch die restlichen Ausgaben bleiben. Nun locken jedoch immer mehr Wiener Lokale und Kultureinrichtungen mit gratis Angeboten.

So tröstet Bürgermeister Ludwig Swift-Fans

Bürgermeister Michael Ludwig meldete sich zu Wort und versprach ein paar Goodies für die enttäuschten Swift-Fans. "Ich verstehe die Enttäuschung der vielen Fans, die sich seit langem auf diese Konzerte gefreut haben", sagt Ludwig. Er fügt hinzu: "Als Stadt Wien bedauern wir diese außergewöhnlichen Umstände zutiefst. Die #Sicherheit aller Wienerinnen und Wiener, der Künstlerinnen und Künstler sowie der vielen Fans, die aus nah und fern angereist sind, hat für uns oberste Priorität." Dann gibt er eine kleine Geste seitens der Stadt Wien für alle Taylor-Swift-Ticketholder von 9.-11.08. bekannt: Diese erhalten "freien Eintritt in die Museen der Wien Holding (Mozarthaus, Haus der Musik,Kunsthaus Wien,Jüdisches Museum) & ins Wiener Stadionbad & ermäßigten Eintritt für die Wiener Bäder", kündigt Ludwig via X an.

Eine kleine Geste seitens der @Stadt_Wien für alle #TaylorSwift Ticketholder: Von 9.-11.08. erhalten sie freien Eintritt in die Museen der Wien Holding (Mozarthaus, Haus der Musik,Kunsthaus Wien,Jüdisches Museum) & ins Wiener Stadionbad & ermäßigten Eintritt für die Wiener Bäder. — Michael Ludwig (@BgmLudwig) August 8, 2024

Wien hilft den Swifties über den Verlust hinweg

Die Albertina bis Sonntag alle, die ein Konzertticket vorzeigen können, gratis hinein. Ebenfalls von Freitag bis Sonntag kostenlosen Eintritt offerieren bei Ticketvorlage die Museen der Wien-Holding. Dazu zählen das Mozarthaus Vienna, das KunstHausWien, das Jüdische Museum und das Haus der Musik. Im Illusionen-Museum hingegen zahlen die Ticketbesitzer nur 12 statt 14 Euro. Wer gerne ins Kino geht, sollte dies in einem der Cineplexx-Standorte tun. Hier werden Taylor-Swift-Popcornkübel mit passendem Becher und "Special Double Wall Cup" ausgegeben.

Und wenn schon nicht ins Stadion, so kommen Swifties doch immerhin ins Stadionbad, das ebenfalls Gratiseintritt für Karteninhaber anbietet. Auch die Wiener Bäder haben ein Angebot in petto: Jede und jeder mit einer Eintrittskarte für die abgesagten Konzerte kann am Freitag, Samstag und Sonntag um 2,60 Euro - das ist der günstigste Kindertarif - ein Bad der Stadt Wien besuchen. Im Gänsehäufel gibt es dazu einen eigenen Swift-Corner, damit sich alle Swifties wohlfühlen. Vizebürgermeister und Bäderstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) appellierte: "Ich verstehe die Trauer, die Enttäuschung, die Wut, die viele Swifties in Wien jetzt fühlen. Aber ich sage: Lassen wir uns die Lebensfreude nicht nehmen." Damit die Fans in den Bädern auch Swift-Songs hören können, wird die Badeordnung gelockert, um sensibel und tolerant zu handeln.

Gratis-Burger im Restaurant "Le Burger"

Vor allem aber werden Besitzer von Swift-Tickets kulinarisch verwöhnt. Das Restaurant "Le Burger" etwa lädt alle Swifties ein, heute oder an einem der folgenden zwei Tage einen gratis Burger zu konsumieren. Unter dem Motto "Bubbles for your troubles!" gibt das "Ulrich Wien" für Donnerstag, Freitag und Samstag einen pinken Sprudeldrink aus, die Irish-Pub-Kette "Golden Harp" spendiert außerdem ein gratis Getränk, um gemeinsam "die Sorgen zu ertränken". Auch Tchibo zeigt sich großzügig und schenkt kostenlosen Kaffee aus, Espressi erwarten die Fans außerdem am Wochenende im "Café Essenz". Bei "Framburie Fries" erhalten alle Gäste mit Ticket zu einer Portion Pommes noch ein gratis Eis. Etwas gesünder können die Swifties in der Bowl-Bar "Fat Monk" speisen, in der sie 13 Prozent Rabatt bekommen.

Auch das Feiern soll nicht zu kurz kommen. Zwar ist das "Abshaken" beim Konzert nicht mehr möglich, doch viele Begleitpartys finden trotzdem statt. Die Rooftopbar "The Loft" im 2. Bezirk veranstaltet an allen drei Tagen ab 20.30 Uhr eine Party. Des Weiteren können Konzertticketbesitzer am 8., 9. und 10. August gratis in der Location "U4" feiern. Im "Kamera-Club" findet außerdem am Freitag ab 23 Uhr eine "Taylor Night Vienna" statt.