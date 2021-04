Spektakulärer Auto-Unfall in Wien

Der Fahrer wurde vorsichtig auf ein Bergebrett gelagert und über die Seitenscheibe aus dem Wagen befreit.

Wien. Bei einem Verkehrsunfall in der Baumgartenstraße am Donnerstag in Wien-Penzing ist ein Pkw von einem parkenden Auto derart angehoben worden, dass die beiden Insassen nicht mehr selbstständig das Fahrzeug verlassen konnten. Sie wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit und der Wiener Berufsrettung übergeben. Laut einem Sprecher der Rettung blieben sie unterverletzt.

Wie die Feuerwehr berichtete, verlor der Lenker aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dabei wurde das Unfallfahrzeug angehoben und kam mit dem Vorderrad auf Höhe der Seitenscheibe des geparkten Fahrzeugs schräg zu stehen.

Die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien sicherten zunächst das Unfallfahrzeug gegen Wegrollen und halfen der Beifahrerin, durch einen Spalt der Türe auszusteigen. Der Fahrer wurde vorsichtig auf ein Bergebrett gelagert und über die Seitenscheibe aus dem Wagen befreit. Feuerwehrleute schoben dann den Unfallwagen vorsichtig vom geparkten Fahrzeug und stellten ihn gesichert ab