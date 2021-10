Sprit Hammer: Preis bald über 2 Euro

Es scheint noch lange kein Halten zu geben: Die Spritpreise steigen immer höher.

Wien. Spritpreisschock auf der Südautobahn. ÖSTER­REICH-Leser Karl S. schickt uns ein Foto der Anschlagtafel beim Tankstopp kurz nach Graz auf dem Weg in seine Heimat Kärnten. Ein Liter Super kostet an diesem Samstagnachmittag bei der OMV 1,969 Euro. Die Zwei-Euro-Grenze ist wohl bald überschritten.



100 Euro Tank. Der Liter Diesel rinnt hier um 1,759 in den Tank. Eine durchschnittliche Tankladung (50 Liter) kommt also mit Super auf 98,45 Euro, mit Diesel auf 87,95 Euro.

Die Spritpreise setzen ihren Höhenflug ungehindert fort.



