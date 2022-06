Energieunterstützung soll um größeren Bezieherkreis und höhere Zuschüsse erweitert werden.

Wien. Nach dem Antrag der Wien Energie, die Preise für Fernwärme empfindlich anzuheben, plant die Stadt Wien nun ein Unterstützungspaket um die drohende Mehrbelastung für die Wiener zu mildern. "Wir werden Maßnahmen setzen, um die Erhöhung der Preise für die Kundinnen und Kunden deutlich abzufedern", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag laut Rathauskorrespondenz.

Die von der Stadt initiierte Energieunterstützung soll erweitert werden: So soll sowohl der Bezieherkreis als auch der finanzielle Zuschuss ausgedehnt werden. Die genauen Eckpunkte will die Stadt in den kommenden Tagen präsentieren. Das erste Energieunterstützungspaket, nach dem 260.000 besonders betroffene Wienerinnen und Wiener ab Ende Juni 200 Euro direkt auf ihr Konto bekommen sollen, soll im kommenden Landtag beschlossen werden, hieß es in der Aussendung.

Wir werden Maßnahmen setzen, sodass die Erhöhung der Preise für die Kundinnen und Kunden deutlich abgefedert wird. Durch weitere Unterstützungen sollen zusätzliche Belastungen der Wienerinnen und Wiener ausgeglichen werden. /2 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) June 9, 2022

Das gesamte Unterstützungspaket im Detail soll bereits in den nächsten Tagen fertig ausgearbeitet sein. Zuvor ist jedoch noch eine umfassende rechtliche Prüfung der einzelnen Maßnahmen notwendig. /4 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) June 9, 2022

Ein erstes Energieunterstützungspaket wird bereits im nächsten Landtag beschlossen. Rund 260.000 besonders betroffene Wienerinnen und Wiener bekommen ab Ende Juni ohne Antrag 200 Euro direkt auf ihr Konto. /6 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) June 9, 2022

Die Stadt Wien reagiert damit auf die gestrige Ankündigung der Wien Energie, die Preise für Fernwärme um 92 Prozent erhöhen zu wollen. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Anpassung des amtlichen Preisbescheids gestellt. Dieser wird nun von der Stadt und den Behörden geprüft. Die Maßnahme der Wien Energie sorgte für großen Unmut bei der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft.