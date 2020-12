Standlerin: ''So vertrieb ich Irren mit Wischmob''

Eine mutige Kebab-Verkäuferin brachte einen bewaffneten Mann zur Strecke.

Die filmreifen Szenen ereigneten sich am Montag am helllichten Tag bei ­einem Kebab-Stand in der Nähe der stark frequentierten Kreuzung der Vorgartenstraße mit der Lassallestraße nahe beim Mexikoplatz.„Ich hab gerade einen Kunden bedient, als dieser Typ mit einem Gewehr kam. Er hat einen Kunden weggeschoben und hielt mir, ohne auch nur ein Wort zu sagen, das Gewehr vors Gesicht. Dann schlug er auf die Glasscheibe. Die Kunden liefen weg. Währenddessen habe ich mein Handy genommen und versucht ihm Angst einzujagen, indem ich die Polizei anrief", so die 59-jährige Maria zu ÖSTERREICH.