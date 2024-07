Streit auf Straße: Helfer in Meidling mit Messer attackiert

Der 30-Jährige wollte der Frau, mit der vier Männer diskutiert hatten, zur Hilfe kommen.

Eigentlich wollte der 30-Jährige das Richtige tun und einer Frau, die in der Wurmbachstraße in Meidling am Dienstagmorgen gegen 0:40 Uhr mit vier Männern diskutierte, helfen und den Streit schlichten.

Doch als er sich einmischte, ging einer der Männer auf ihn los und attackierte das Opfer mit einem spitzen Gegenstand. Der 30-Jährige blieb verletzt vor Ort zurück, denn sowohl die Männer als auch die Frau verließen den Tatort ohne sich um ihn zu kümmern.

Fahndung nach Tatverdächtigen

Die alarmierte Berufsrettung musste den 30-Jährigen notfallmedizinisch versorgen und in ein Spital bringen. Die Fahndung nach den tatverdächtigen Personen verlief vorerst erfolglos. Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise, auch anonym, in jeder Polizeidienststelle.