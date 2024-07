Polizei erschießt Messer-Angreifer

Der Iraner (34) griff am Bahnhof mehrere Polizisten an.

Schon wieder gab es in Deutschland einen Angriff auf Polizisten. Ein Iraner attackierte am Sonntag in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg drei Bundespolizisten mit einem Messer.

Der Angreifer war laut Polizei zunächst auf ein Auto der Polizei losgegangen. Als die Beamten ausstiegen, ging er demnach auch auf die Beamten selbst los. "Dabei war auch ein Messer im Spiel“, so ein Polizeisprecher-

Die Beamten griffen zur Waffe und gaben zunächst einen Warnschuss ab. Dann schoss ihm eine Politzisten in den Bauch – der Iraner starb wenig später an den Verletzungen. Bei dem Getöteten handelte es um einen 34-Jährigen mit iranischer Staatsangehörigkeit.