Streit in Wiener Obdachlosenheim endete mit Messerattacke

Weil der Ältere beim Heimkommen das Licht aufgedreht hatte, sind sich ein 25- und ein 50-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Meidling in die Haare geraten.

Als ein 43-Jähriger den Streit schlichten wollte, ging der Jüngere auf beide mit einem Klappmesser los, berichtete die Polizei. Der 43-Jährige erlitt zwei Schnittwunden an Schulter sowie Rippen, lehnte jedoch eine Versorgung durch die Rettung ab. Ein Betreuer nahm dem Afghanen die Waffe ab und rief die Polizei, die den jungen Mann festnahm.