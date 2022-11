Stromausfall im 15. Bezirk: 5.000 Haushalte nachts betroffen

In der Nacht auf Freitag kam es in Teilen des 15. Wiener Bezirks zu einem Stromausfall.

Wien. Am Freitag um 2.50 Uhr nachts fiel bei etwa 5.000 Haushalten in Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk) der Strom aus, wie eine Pressesprecherin der Wiener Netze gegenüber oe24 bestätigt. Die Störung betraf die Gegend um die Schmelz sowie der Gablenzgasse bzw. Felberstraße. Der Großteil der Haushalte war innerhalb von einer Stunde wieder am Stromnetz. Die letzten Haushalte waren schließlich um 5 Uhr wieder mit Strom versorgt.

Noch ist unklar, wieso es zu dem Ausfall kam – derzeit läuft die Analyse der Störung, berichtet eine Wiener-Netze-Sprecherin gegenüber oe24.