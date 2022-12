Stundenlanger Stromausfall am Stefanitag in Wien

Am Montag um 11.51 Uhr funktionierte die Strom-Versorgung im 3. Bezirk nicht mehr.

Landstraße. Seit einigen Wochen kommt es in Wien immer wieder zu Stromausfällen – am 26. Dezember ging das Licht in tausenden Haushalten in Wien-Landstraße aus, beziehungsweise gar nicht an. Denn ab dem Vormittag kam es zu Stromausfällen. Die Wiener Netze baten „um Verständnis“, dass die Behebung 90 Minuten oder länger dauern kann. Noch bis am späten Nachmittag konnte aber der Stromausfall nicht behoben werden.

Ein Kunde twitterte verärgert: „Dieses Jahr schon öfter Stromausfälle als die letzten 10 Jahren!“ Tatsächlich häufen sich die Vorfälle offensichtlich.