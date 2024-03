Syrer trat schwangerer Freundin in den Bauch

Die 22-Jährige musste in ein Lokal nebenan flüchten. Dort verständigte ein Angestellter die Polizei.

Dramatische Szenen haben sich in einer Wohnung in Koppstraße in Ottakring in der Nacht auf Sonntag abgespielt. Nachdem eine 22-Jährige mit ihrem Bruder und einem Hundebesitzer spazieren war, beschwerte sich ihr Freund über den Kontakt mit dem und dessen Haare.

Der Streit eskalierte, wobei der 26-jährige Syrer plötzlich seine im sechsten Monat schwangere Freundin attackierte. Dabei soll er sie in den Bauch getreten und mehrmals geschlagen haben.

Schon mehrmals geschlagen

Die junge Frau, die unter anderem Hämatome im Gesicht erlitt, musste sich in ein Lokal nebenan retten. Dort verständigte ein Mitarbeiter die Polizei.

Die Beamten konnten den Angreifer gegen 2 Uhr in seiner Wohnung wegen Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung vorläufig festnehmen. Über ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Laut Aussage der schwangeren Freundin soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass der 26-Jährige sie geschlagen hat. Nach seiner Einvernahme wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.