Vor den Augen der betroffen Polizisten schlug ein Asylwerber mit einem "schaufelähnlichen Gegenstand" Montagabend auf einen Streifenwagen und zwei zivile Polizeiautos ein.

Wien. Was genau in den Syrer gefahren ist, dass er in seiner zunächst nicht zu bremsenden Wut um sich schlug, ist - und bleibt vermutlich - unklar. Er sei mit seiner Lebenssituation in Wien unzufrieden; mag sein wegen des Geldes, weil er niemanden kennt oder kennengelernt hat, weil sein Asylverfahren stockt? Jedenfalls entwickelte der 21-jährige spontan Bärenkräfte und riss einen Stehaschenbecher samt Verankerung aus dem Boden.

© BPD Wien ×

Damit drosch er auf insgesamt drei Dienstwägen der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof ein, bis die Beamten, die Nachtdienst versahen, vor die Tür kamen. Vor den Augen der Polizisten ließ er weiter den Vandalen heraushängen, bis er schließlich doch auf die Zurufe der Beamten hörte und die "Metallschaufel" fallen ließ. Der Syrer wurde wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung widerstandslos fest-genommen. An den Dienstwägen entstand erheblicher Sachschaden. Die Einvernahme des Mannes ist noch ausständig. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

© BPD Wien ×