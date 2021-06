Tangente wird im Sommer Mega-Staufalle

Die wichtigste Straße Wiens wird jetzt zur Dauerbaustelle – inklusive Totalsperre.

Wien. Die A23 zwischen dem Knoten Prater und dem Verteilerkreis Favoriten ist Europas meistbefahrene Straße – und ausgerechnet hier wird den gesamten Sommer über gebaut.

Tangente ab Freitag in der Nacht einspurig

Erstes Stau-Weekend. Schon am Freitag starten um 22 Uhr auf der Praterbrücke auf der A 23 Südosttangente Inspektionsarbeiten an den Schweißverbindungen der Brücke. Dazu müssen in Fahrtrichtung Norden (Kagran) Teilbereiche des Fahrbahnbelags geöffnet werden – Spursperren inklusive.

Bis Montag, 5 Uhr früh, sind diese Arbeiten wieder abgeschlossen. Konkret bedeutet das, dass am kommenden Wochenende auf der Praterbrücke Richtung Norden zwischen 0 Uhr und 5 Uhr früh immer nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Tagsüber sind aufgrund der offenen Baufelder statt vier nur zwei Spuren offen.

Doch das ist erst der Beginn des heißen Baustellen-Sommers auf der A23: Denn auf der Hochstraße St. Marx werden bis Ende 2022 zehn Auf- und Abfahrten, 32 Brücken, zwei Anschlussstellen und 150.000 Quadratmeter Fahrbahn – das entspricht 37 Fußballfeldern – saniert. Dazu wird ein riesiger Lärmschutz gebaut.

Tangente: Mitte August erfolgt Totalsperre

Brücken-Abbau. Im heurigen Sommer stehen die Instandsetzung der Anschlussstelle St. Marx und der Abriss der „gesperrten Auffahrt Simmering“ im Zentrum: Mitte August wird deshalb die Brücke über die A23 abetragen, was eine Totalsperre der Tangente zur Folge haben wird.

J. Galley