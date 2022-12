Teenie-Bande narrt schon wieder Behörden

Nach zwei gekaperten Taxis holte das Banden-Trio ein weiteres Fahrzeug.

OÖ. Dieser Bande ist wohl kein Riegel vorzuschieben. Zwei amtsbekannte 13-Jährige und ihre Bande narren schon seit Wochen die Polizei in Linz und Umgebung. Mittlerweile werden ihnen über 30 schwere Straftaten wie Raub, Körperverletzung und Diebstahl angelastet. Und das junge Paar schlug zusammen mit einem 17-Jährigen diese Woche wieder zu. Am Mittwoch haben sie in Klaffer einen Pritschenwagen gestohlen. Mit dem Fahrzeug fuhr das Trio stundenlang durch Oberösterreich. Das war den Jugendlichen anscheinend nicht genug. Denn nach der illegalen Fahrt versuchten sie das Auto abzufackeln.

Taxis. Ein 13-jähriger Rumäne kommt aus Linz, seine Freundin (13) aus Traun. Erst im November haben die beiden zusammen mit einem weiteren 13-Jährigen schon zum zweiten Mal ein Taxi gekapert. Doch trotz der dreisten Straftaten der Teenie-Bande sind der Polizei die Hände gebunden. Denn aufgrund ihres Alters gelten sie als strafunmündig. Zuständig sei die Kinder-und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich.