Teenie-Gang raubte zwei Jugendliche in Wien aus

Wien. Vier 13 und ein 19 Jahre alter Bursche haben in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die beiden Opfer - ein 17- und ein 18-Jähriger - blieben unverletzt. Der 19-Jährige wurde festgenommen, ein 13-jähriger, unmündiger Bursche wurde seiner Mutter übergeben. Zwei weitere 13-Jährige konnten ausgeforscht werden, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Verdächtigen bedrohten gegen 1.15 Uhr am Franz-Josefs-Kai die beiden Jugendlichen. Nachdem die Opfer ihre Wertgegenstände aushändigten, flüchteten sie auf E-Scootern. Im Zuge der Sofortfahndung gelang es Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt, den 19- und den 13-Jährigen anzuhalten. Die Beamten stellten bei dem 19-Jährigen die mutmaßliche Tatwaffe sicher und nahmen ihn fest. Der 13-Jährige zeigte sich geständig und wurde als unmündiger Minderjähriger seiner Mutter übergeben.