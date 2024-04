Zwei Trafiken überfallen: Polizei sucht Wiener "Vampir"

Innerhalb nur weniger Stunden wurde zwei Trafiken überfallen - von einem Verdächtigen mit blutleerem, geradezu vampireskem Teint.

Wien. Wie bereits berichtet kam es vergangenen Mittwoch zu einem schweren Raub durch zwei bisher unbekannte Täter in einer Trafik in Wien-Floridsdorf und wenige Stunden danach zu einem weiteren Raubüberfall durch ebenfalls zwei Tatverdächtige auf eine Trafik in Wien-Währing.

Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein- und dieselben Tatverdächtigen handelt. Bei der Flucht verlor einer der beiden eine Kappe, weshalb Lichtbilder des eher jugendlichen, ganz in Schwarz gekleideten Kriminellen ermittelt werden konnten.

Die Wiener Polizei sucht nun nach Zeugen, denen der Verdächtige mit der Vampir-Gestalt vor, während oder nach der Flucht aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Personsbeschreibung: