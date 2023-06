Terror-Experte: ''Herausforderung für Integration und innere Sicherheit''

Extremismus-Experte Stockhammer über Tschetschenen, sehr junge IS-Sympathisanten und Gewaltbereitschaft

ÖSTERREICH: Es wurden drei junge Männer tschetschenischer und bosnischer Herkunft festgenommen. Was wissen sie über diese Communitys?

Nicolas Stockhammer: In Österreich sind Tschetschenen eine sehr isolierte Gruppe, die sich abspaltet. Die Erwerbsquote ist gering, gemäß einer Studie unter 3 %. Die jungen Leute sind dadurch sozioökonomisch in einer nachteiligen Lage. Dazu kommt eine nationalistisch-kulturelle Komponente. Sowie islamistische Einflüsse. Tschetschenen sind eine Herausforderung für die Integration und die innere Sicherheit. Was bei den Bosniern nicht der Fall ist.

ÖSTERREICH: Wieso waren die mutmaßlichen Terroristen so jung (14,17,20) ?

Stockhammer: Islamistische Propaganda auf Social Media ist gezielt auf junge Männer ausgerichtet. Sie sind leicht anzusprechen und noch formbarer. Leider werden viele Täter immer jünger, die Gewaltaffinität ist schon sehr ausgeprägt.

ÖSTERREICH: Wie viele Islamisten gibt es in Österreich?

Stockhammer: Islamistische Gefährder gibt es etwa 70. Sie stehen unter Dauerbewachung. Darüber hinaus gibt es einen rund 300 Menschen zählenden erweiterten Kreis, dazu gehören wohl die drei Verhafteten. (bra)