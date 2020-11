Beim Terror-Anschlag von Wien kamen vier Zivilisten ums Leben. Das Protokoll.

Nach dem Anschlag im Herzen Wiens sind die Ermittler mit der Rekon­struktion des Tatablaufs beschäftigt. Während noch 220 Videos ausgewertet und Zeugen befragt werden, wurden erste Details zum Bewegungsprofil des Terroristen Kujtim F. bekannt. ÖSTERREICH hat das Protokoll der Terror-Nacht rekonstruiert.

20.00 UHR: Der Terrorist holt eine AK-47 heraus

Ein Video zeigt den Attentäter erstmals in der Judengasse beim Friedmann-Platz. Von dort zielt er laut Polizei um genau 20 Uhr in Richtung der Jerusalem-Stiege und erschießt einen 21-Jährigen. Kurz darauf gehen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Später werden die Spezialeinheiten die Jacke auf dem Platz finden, unter der F. sein Maschinengewehr, einen Nachbau einer AK-47, versteckte.

Der Schütze zielt kurz darauf in Richtung eines Restaurants am Ruprechtsplatz. Es ist ein lauer Herbstabend. Das Lokal ist gut besucht. Auf der Terrasse sitzen Lokalgäste. Sie geraten in Panik. Eine Kellnerin (24) erleidet dabei tödliche Verletzungen.

20.01 UHR: Attentäter tötet 44-Jährige

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Täter danach vorging. Um 20.01 Uhr biegt Kujtim F. in die Seitenstettengasse ein und tötet dort eine 44-jährige Angestellte, die gerade das Büro verlassen hat. In der Seitenstettengasse werden weitere Personen verletzt. Er läuft die Gasse vor der Synagoge auf und ab und beschließt dann, in den Rabensteig einzubiegen.

Schüsse auf Gastronom vor einem Imbiss-Lokal

9 Minuten lang dauerte Terror-Amoklauf von Kujtim F.

An der Ecke Rabensteig/Franz-Josefs-Kai trifft F. auf den Betreiber (39) eines chinesischen Restaurants und feuert in seine Richtung. Der Gastronom steht vor der Eingangstür eines Imbiss-Lokals. In der Glastüre sind am Tag darauf sieben Einschusslöcher zu sehen. Unklar ist, wie viele Projektile ihn trafen. Dem 39-Jährigen gelingt noch die Flucht in Richtung U-Bahn-Station. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen bricht er aber kurz darauf zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er ist das letzte Todes-Opfer des Terroristen.

20.09 UHR: WEGA-Beamte töten ihn bei Ruprechtskirche

Offenbar auf der Suche nach weiteren Opfern läuft F. über den Rasen am Franz-Josefs-Kai und trifft dort auf die Polizei, die sich ihm langsam nähert. Polizei und Schütze liefern sich eine Schießerei, bei der ein Exekutivbeamter zwar schwer verletzt wird, aber überlebt.

Der Polizei gelingt es, den Attentäter immer weiter zurückzudrängen. Bis zur Ruprechtsstiege. Zwei Beamte der Sondereinheit WEGA setzen dem Horror schließlich ein Ende. F. wird um 20.09 Uhr am Schulterblatt getroffen. Das Projektil durchschlägt den linken Lungenflügel und verletzt das Rückgrat. F. kann jetzt niemanden mehr Schaden zufügen.

Danach setzen Entschärfer einen Roboter ein, weil am Körper des Attentäters mehrere Gegenstände kleben. Schließlich kann nach dem Einsatz von Röntgen-Technik Entwarnung gegeben werden: Der Gürtel besteht aus drei mit Klebeband umwickelten leeren Cola-Dosen mit angeklebten Ringen, die militärische Gegenstände simulieren sollten.

Larissa Eckhardt