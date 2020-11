Terror in Wien: Rührender Aufruf von Wiener Bar-Chef

Auf der Flucht vor dem Attentäter suchten einige Schutz in der Wiener Salzbar und schlugen dazu die Glasscheibe der Türe ein. Weil sie Bier getrunken hatte, hinterließen sie eine Nachricht und 10 Euro. Jetzt will der Besitzer ihnen das Geld wieder zurückgeben.

Der Schock nach dem verherrenden Terroranschlag in der Wiener City sitzt immer noch tief. Die traurige Bilanz der Terrornacht: Vier Tote und 22 Verletzte - 13 davon erlitten Schussverletzungen. Andere zogen sich auf der Flucht beispielsweise Schnittverletzungen zu.

So dürfte es auch jenen Menschen gegangen sein, die aus ihrer Verzweiflung und Angst Unterschlupf in der Salzbar in der Wiener Innenstadt suchten. Um Schutz vor dem Attentäter zu finden, schlugen sie die Glasscheibe der Tür ein und versteckten sich in der Bar, erzählt Bar-Chef Patrick Höfinger gegenüber "ÖSTERREICH". Dabei nahmen sie sich vier Bier, doch zahlten diese auch ganz anständig. "Die Personen haben einen kurzen Brief und 10 Euro für die konsumierten Getränke hinterlassen. Wir möchten diesen Herrschaften die 10 Euro retournieren!", so der Gastronom. Und weiter: "Uns ist es viel wichtiger, dass alle in Sicherheit waren und die Nacht sicher überstanden haben. Ebenfalls möchten wir betonen, das wir keine Anzeige machen möchten! Wir freuen uns, dass Sie wohl auf sind."

Sollte die Betroffenen dies nun also lesen, können sie sich gerne bei der Salzbar und Höfinger melden. "Wir würden ihnen gerne eine offizielle Membercard überreichen", so Höfinger.