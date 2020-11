Terror in Wien: Schulpflicht am Dienstag ausgesetzt

"Bitte bleiben Sie zuhause, meiden Sie die Innenstadt", mahnte Nehammer weiter.

Nach dem verheerenden Terroranschlag in Wien wird am Dienstag die Schulpflicht ausgesetzt. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der Nacht auf Dienstag bei einer Pressekonferenz statt. Eltern können ihre Kinder zuhause behalten. Zudem sollten Menschen in ihren Wohnungen bleiben.

Er mahnte die Wienerinnen und Wiener. "Bitte bleiben Sie zuhause, meiden Sie die Innenstadt", so Nehammer weiter.

Nehammer hat in einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag kundgetan, dass zumindest ein Täter des Anschlags in der Wiener Innenstadt noch auf der Flucht ist. An die Wiener appellierte er, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden.



Kinder sind am Dienstag für die Schule entschuldigt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.