IS-Sympathisant: Das ist der Attentäter von Wien

Der IS-Sympathisant dürfte sich bereits länger in Österreich aufgehalten haben.

Wien. Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend vier Menschen ums Leben gekommen und 17 schwer verletzt – sieben davon befinden sich in lebensbedrohlichem Zustand. Zehn Personen haben mittlere bis leichtere Verletzungen.

Der mutmaßliche Attentäter von Wien hat auf Instagram mehrere Fotos gepostet, auf denen er unter anderem einen Treueeid gegenüber dem IS-Chef leistete. Inzwischen ist der Instagram-Account des Verdächtigen gesperrt. Er soll die Tat im Netz angekündigt haben. Der IS-Sympathisant wurde von der WEGA erschossen.

Attentäter war 20 und einschlägig vorbestraft

Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen worden ist, war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) der APA bekannt.

Wie Nehammer im Gespräch mit der APA darlegte, haben bereits umfangreiche Großrazzien im Umfeld des Täters stattgefunden. Konkret wurden 15 Hausdurchsuchungen vorgenommen und mehrere Personen festgenommen.

Der Attentäter besaß neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. "Er war mit einer Sprengstoffgürtel-Attrappe und einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete ausgestattet, um diesen widerwärtigen Anschlag auf unschuldige Bürgerinnen und Bürger zu verüben", erklärte der Innenminister.

Täter wollte nach Syrien, deshalb verurteilt

Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gegenüber der APA betonte, hat es sich beim erschossenen Attentäter mit dem Namen Kujtim Fejzulai zweifelsfrei um einen Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gehandelt. Er wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Am 5. Dezember wurde er vorzeitig bedingt entlassen - er galt als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Von Polizeikräften erschossen wurde der 20-Jährige in der Nähe der Ruprechtskirche, teilte der Innenminister mit.

Täter war IS-Sympathisant

Auf einem Foto seines Instagram-Accounts hatte Mann zwei Waffen in der Hand gehabt, die mit jenen des Terroristen in Wien übereinstimmen, wie "Bild" berichtet. Außerdem legte er mit Munition einen Wahlspruch des Islamischen Staats (IS) auf den Boden. Und noch am Tag des Anschlags soll er zwei Bekannten Videos von dem Attentat auf "Charlie Hebdo" geschickt haben.

Im Umfeld des Attentäters wurden mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt. Innenminister Nehammer sagte Dienstagfrüh, dass es sich bei dem getöteten Attentäter um einen IS-Sympathisanten gehandelt habe.