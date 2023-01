Tierquäler schnitt Schwan Flügel ab

Die Polizei hofft durch Hinweise dem Serien-Tierquäler auf die Spur zu kommen.

Wien. Bereits vergangenen Sommer sorgte ein Fall von Tierquälerei an ­einem Schwan auf der ­Donauinsel für Entsetzen: Ein Irrer tötete im Bereich der Brigittenauer Bucht ein Jungtier, rupfte es und wollte es grillen, was ihm misslang, also landete der Kadaver in einem Mistkübel.

In derselben Zone kam es am 3. oder 4. Dezember zu einem weiteren Schwan-Mord – wobei alarmierte Polizisten einen abgetrennten Flügel vorfanden. Das niedergemetzelte und zu Tode gequälte Tier selbst war nicht mehr auffindbar. Hinweise: 01 31310 33761.