Tobende Frau zwingt Jet zur Landung in Wien

Ein Flieger von Manchester nach Antalya musste offenbar am Montag in Wien ungeplant landen. Eine Passagierin rastete an Bord aus.

Eine unerwartete Zwischenlandung in Wien erlebten Passagiere eines Fluges der Lowcost-Airline Jet2. Der Flieger aus Manchester war eigentlich auf dem Weg nach Antalya in die Türkei. Doch über Österreich wurde es an Bord hektisch: Eine Frau sorgte für Aufruhr und begann das Bordpersonal und andere Passagiere zu attackieren. "Sie war wütend und wollte sich nicht beruhigen. Sie wurde immer lauter und aggressiver", erzählte ein Mitreisender den "Manchester Evening News". Als ein Passagier dazwischenging, soll die Frau ihm sogar ins Gesicht geschlagen haben. In Schwechat war die Reise für die Frau zu Ende. Für die restlichen Reisenden gab es ein Happy End: Knapp eine Stunde später hob der Jet wieder Richtung Antalya ab.