Tochter (15) ging mit Klappmesser auf ihre Eltern los

Wien. Weil sie vergeblich von ihren Eltern Zigaretten wollte, ist eine 15-Jährige am Donnerstagnachmittag in Wien-Hernals auf ihre Mutter losgegangen. Sie attackierte die 44-Jährige mit Fußtritten und Schlägen, bis ihr Vater (56) dazwischen ging, berichtete die Polizei am Freitag.

Beide Eltern wurden bei der Attacke leicht verletzt. Anschließend bedrohte die Tochter Vater und Mutter noch mit einem Klappmesser mit dem Umbringen. Die 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen, zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Mädchen verweigerte die Aussage und wurde auf freiem Fuß angezeigt.