Trotz Unfall: Lugner eröffnet ein Irish Pub

Nicht einmal ein – hoffentlich bald beendeter – Spitals­aufenthalt bremst Lugner.

Rudolfsheim-Fünfhaus. Gleich doppelt gute Nachrichten gibt es aus der Lugner City zu vermelden: Richard Lugner, nach einem Bruch der Oberschenkelgelenkspfanne samt Darmblutung und Lungenentzündung schwer angeschlagen, ist auf dem Weg der Besserung und könnte noch diese Woche das Spital verlassen.

Und er hat vom Krankenbett aus eine neue Attraktion in der Lugner City an den Start gebracht, die am Samstag bei der Eröffnung vom Publikum toll aufgenommen wurde.

Sportübertragungen, Bier, Musik & Whiskey

The Golden Harp. Im Lugner-City-Entertainmentgeschoss ist neben dem MAI KAI ab sofort täglich The Golden Harp geöffnet – ein stilechtes irisches Pub, dessen Einrichtung allein schon ein Hauch vom Lifestyle der sturmumtosten Atlantik-Insel umweht.

Die Gäste werden dort mit irischen und Wiener Spezialitäten verwöhnt, angefangen vom üppigen Frühstück über wechselnde Mittagsmenüs bis zum Abendessen mit dem klassischen Irish Stew.

Was in keinem Pub fehlen darf, ist auch hier wichtig: Sportübertragungen, Live-Konzerte, viele irische Biere und natürlich Whiskey von der grünen Insel.