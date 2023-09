Ein Alkoholtest beim Angreifer verlief positiv, er ergab einen Wert von 2,4 Promille.

Zu wilden Szenen kam es vor einem Lokal in Ottakring. Aus derzeit unbekannten Gründen und völlig unvermittelt soll ein Türke (63) einen 51-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert haben. Nach dem Angriff lief der Tatverdächtige davon. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden. Mittlerweile ist er wieder zu Hause.

Polizei schnappte Täter

In der Zwischenzeit konnte der Tatverdächtige von der Polizei in der Nähe des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Von der Tatwaffe fehlt bisher jede Spur. Ein Alkoholtest beim Messer-Angreifer verlief positiv, er ergab einen Wert von 2,4 Promille. Geständig war der 63-Jährige bisher nicht, er wurde in eine Justizanstalt gebracht.