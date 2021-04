Schrotflinte und 50.000 € in Wiener Wohnung entdeckt

Der 41-Jährige war im Zuge von Ermittlungen in den Fokus der Ermittler geraten.

Wien. Die Wiener Polizei hat einen Drogendealer aus dem Verkehr gezogen und dabei fast 50.000 Euro sowie Drogen sichergestellt. Der 41-jährige Türke war im Zuge von Ermittlungen in den Fokus der Ermittler geraten, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Nachdem genug Beweise vorlagen, nahmen sie ihn in einer Wohnung in der Storchengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus fest.

Die Festnahme ereignete sich bereits am Donnerstag vor einer Woche, gegen 19.00 Uhr. Drei Abnehmer, die über ein Jahr hinweg mehrere hundert Gramm Suchtmittel von dem Verdächtigen gekauft haben sollen, wurden ebenfalls ausgeforscht. Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden rund 120 Gramm Marihuana, etwas mehr als 48.800 Euro Bargeld und eine "CO2 mindergefährliche Schusswaffe" sichergestellt.