× Türkischer Griller (42) setzt sieben Autos in Vollbrand

Der 42-jährige Türke wird wegen fahrlässiger Brandstiftung angezeigt.

Wien. Der Türke löste beim Grillen in der Nacht auf Sonntag auf einem Firmengelände in der Wallagasse in Wien-Simmering ein Feuer aus. Dabei gerieten mehrere abgestellte Autos in Brand.

© APA/STADT WIEN | FEUERWEHR ×

© APA/STADT WIEN | FEUERWEHR ×

© APA/STADT WIEN | FEUERWEHR ×

Erst ein vorbeifahrender Autofahrer schlug Alarm. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr standen ein Wohnmobil, vier Autos, ein Pritschenwagen mit Doppelkabine sowie ein Lkw mit Planenaufbau in Flammen. Zudem hatte das Feuer auf die Bahnböschung sowie einen Baum übergegriffen und drohte sich noch weiter auszubreiten. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen bekämpfen und entdeckten während der Aktion drei Flüssiggasflaschen im Wohnmobil, diese konnten die Florianis aus dem Fahrzeug entfernen. Der 42-Jährige wird noch einvernommen.