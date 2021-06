Türkise Rache an den Grünen

Kanzler und Innenminister greifen die eigene Minister­kollegin frontal an.

Seit Monaten sind ÖVP-Politiker im Visier der Justiz. Und was die Türkisen besonders wurmt: Justizministerin Alma Zadic hatte den VP-nahen Spitzenbeamten Christian Pilnacek kaltgestellt.



Die ÖVP hat rasch eine Gelegenheit gefunden, der ungeliebten Kollegin eins auszuwischen. Noch dazu beim türkisen Lieblingsthema, der Zuwanderung. Zadic hatte am Freitag Abschiebungen ins immer noch vom Bürgerkrieg gebeutelte Afghanistan in Frage gestellt. Und Innenminister Karl Nehammer gebeten, diese Praxis zu überprüfen.



