Ukraine-Demo legt am Sonntag Wiener City lahm

10.000 Teilnehmer werden am Sonntag bei einer Solidaritätsdemo für die Ukraine erwartet.

Um nach der russischen Invasion Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, ist am Sonntag in Wien eine große Demonstration geplant. Unter dem Motto "Aktuelle Situation in der Ukraine" werden am Sonntagabend rund 10.000 Frauen und Männer in der Innenstadt erwartet. Beginn und Ende der Route ist jeweils am Heldenplatz. Der Autofahrerklub ÖAMTC rechnete am Freitag mit Verkehrsbehinderungen.

Am frühen Freitagabend beginnt die Demonstration am Heldenplatz und führt dann über die Ringstraße bis zum Franz-Josefs-Kai und erneut über die Ringstraße zum Burgtor bis die Demonstranten wieder am Heldenplatz sind. Voraussichtlich zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr wird der Ring und der Franz-Josefs-Kai zeit- und abschnittsweise gesperrt werden. Autofahrer müssen in der Umgebung generell mit Zeitverlusten rechnen. Der ÖAMTC empfiehlt großräumiges Ausweichen auf andere Strecken.