Unbekannter schoss in Wien auf einfahrende U-Bahn

In Wien soll ein unbekannter Mann mit einer Luftdruckpistole auf eine einfahrende U-Bahn geschossen haben.

Ein Mann hat am späten Sonntagabend in der U-Bahnstation Friedensbrücke in Wien-Alsergrund zwei Türscheiben eines U-Bahnwaggons beschädigt. Die Polizei vermutete, dass der Unbekannte kurz nach 22.00 Uhr mit einer Luftdruckpistole auf die Tür gefeuert hatte und dann geflüchtet war. Sicher war dies laut Polizeisprecherin Barbara Gass aber nicht, Projektile wurden zunächst nicht gefunden. Deshalb wurde zunächst auch eine Attacke mit einer anderen Schusswaffe oder auch mit einer Steinschleuder nicht ausgeschlossen. Die Beamten entdeckten zwei zersplitterte Scheiben.

© LPD Wien

Täter flüchtig – Ermittlungen laufen

Die Polizei fahndet aktuell nach dem Unbekannten und bittet um Hinweise. Vorhandenes Videomaterial der Überwachungskameras werden ausgewertet. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.