Unbekannter wollte Kinder in Wien in Fahrzeug locken

Wien. Die Landespolizeidirektion Wien hat am Freitag auf insgesamt vier verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Mann hingewiesen. Er soll seit dem gestrigen Donnerstag in Ottakring und Penzing mehrfach Kinder angesprochen haben, in zwei Fällen soll er sie auch physisch bedrängt haben. Seitdem der Exekutive diese Fälle bekannt sind, wurden Fahndungen nach dem Tatverdächtigen bzw. einem verdächtigen Fahrzeug eingeleitet und die Streifungen erhöht.

Am Donnerstag soll der Unbekannte zwischen 7.30 und 8.00 Uhr im Bereich Steinbruchstraße und Braillegasse in einem weißen Kastenwagen zwei Kinder im Alter von elf Jahren am Schulweg angesprochen und zum Einsteigen aufgefordert haben. Beide Kinder sind demnach weggelaufen, ein Notruf bei der Polizei ging zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ein.

Am selben Tag soll um 13.15 Uhr beim Flötzersteig in Ottakring ein Kind von einem Mann in einem weißen Van angesprochen worden sein. Eine weibliche Zeugin meldete den Vorfall polizeilich, eine Sofortfahndung verlief negativ, der Vorfall wurde entsprechend dokumentiert.

11-jähriges Mädchen am Arm zu ergreifen versucht

Drei Stunden darauf soll im Bereich Montleartstraße bzw. Maroltingergasse ein Mann versucht haben, ein elfjähriges Mädchen am Arm zu ergreifen. Es floh in einen Supermarkt, die Exekutive wurde erst am Freitag über den Vorfall informiert. Um 7.30 Uhr soll dann im Bezirk Penzing im Ordeltpark erneut ein Mann versucht haben, ein Kind am Arm zu erfassen. Der Bub lief wieder zu seiner Gruppe zurück, ein Volksschüler soll den Vorfall beobachtet und bei der Direktion gemeldet haben.

Bis Freitag gegen 9.30 Uhr wurden dann alle Vorfälle bei der Polizei gemeldet, hieß es gegenüber der APA. Es wurden daraufhin umgehend Fahndungen nach dem Tatverdächtigen bzw. dem verdächtigen Fahrzeug eingeleitet. Die Bestreifungen erfolgen sowohl in Uniform als auch Zivil. Das zuständige Stadtpolizeikommando ist in Kontakt mit den Direktionen und auch den Elternvertretern. Diese wurden ersucht, die Kinder entsprechend zu sensibilisieren und etwaige Vorfälle umgehend der Polizei zu melden. Die Streifentätigkeiten wurden und werden intensiviert.