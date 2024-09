Unwetter: DDSG startet am Samstag mit eingeschränktem Betrieb

Die aktuelle Wetterentwicklung und der sinkende Flusspegel ermöglichen es der DDSG Blue Danube bereits am Samstag wieder einen eingeschränkten Linienverkehr aufzunehmen.

Wie das Schifffahrtsunternehmen am Freitag mitteilte, können am Wochenende alle City Cruises am Donaukanal in Wien wie auch die Dinner Cruise an Bord der MS Wien wieder stattfinden. Auch der Linienverkehr in der Wachau startet wieder.

Die MS Austria läuft um 10.15 Uhr in Krems und um 13.50 Uhr in Melk aus. Eine weitere Rundfahrt mit Start- und Zielhafen Krems legt um 15.45 Uhr ab. Der Wachau-Brunch am Sonntag findet regulär statt. Die Anlegestelle Dürnstein steht aufgrund des Extremwetters und daraus resultierenden Hochwasserschäden vorübergehend nicht zur Verfügung. Die Entscheidung über die Aufnahme weiterer Strecken und die Rückkehr zum Vollprogramm werde in den nächsten Tagen in Abhängigkeit vom Donaupegel getroffen werden, hieß es.

S E R V I C E - Passagiere werden weiterhin gebeten, sich vor Fahrtantritt online auf ddsg-blue-danube.at zu informieren. Tickets für gebuchte Fahrten, die aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden müssen, werden refundiert oder können kostenlos umgebucht werden.