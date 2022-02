31-Jähriger geflüchtet, Falschgeld und Marihuana-Spuren im Auto - Verfolgungsjagd in der Leopoldstadt: 18- und 13-Jähriger flüchteten mit gestohlenem Mercedes.

Ein Drogenlenker hat am Mittwochabend in Wien-Simmering einen Polizeiwagen gerammt und ist so - zunächst - entkommen. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak verfing sich der 31-jährige BMW-Fahrer kurz vor 19.30 Uhr in einem Planquadrat des Stadtpolizeikommandos Simmering. Statt die Anordnungen der Beamten zu befolgen, brauste er davon und durchbrach auch eine Sperre. In der Leopoldstadt lieferten unterdessen ein 18- und ein 13-Jähriger der Polizei eine Verfolgungsjagd.

Der 31-Jährige in Simmering ignorierte sowohl Blaulicht als auch Folgetonhorn und fuhr davon. In der Kopalgasse stellten die Beamten ein Polizeiauto quer. Der Lenker durchbrach die Sperre jedoch zwischen dem Streifenwagen und einem abgestellten Kfz mit etwa 40 bis 50 km/h, die beide beschädigt wurden. Die beiden Beamten in dem Dienstwagen blieben aber unverletzt.

Bei der Fahndung entdeckten die Polizisten den BMW in der Haidequerstraße, vom Lenker fehlte jede Spur. Der 31-jährige Zulassungsbesitzer, ein Staatsbürger der Russischen Föderation, wurde ausgeforscht. Im Wagen fanden die Polizisten rund 3.500 Euro Falschgeld, Marihuanarückstände und andere Hinweise, die darauf schließen ließen, dass der oder die Insassen kurz zuvor einen Joint konsumiert hatten. Die Staatsanwaltschaft erließ eine Festnahmeanordnung gegen den 31-Jährigen, nach ihm wurde am Donnerstag noch gefahndet.

Knapp zwei Stunden zuvor fielen Polizisten am Handelskai zwei auffallend junge Pkw-Insassen in einem älteren Mercedes auf. Den Wagen zu stoppen scheiterte: Der Lenker gab Gas und flüchtete mit bis zu 100 bzw. 80 km/h in einer 30er-Zone. Bei der Kreuzung Salzachstraße-Innstraße sprangen die beiden Insassen und flüchteten zu Fuß weiter. Der Wagen rollte unterdessen in die Innstraße: Verhnjak zufolge handelte es sich um einen Automatik, das Duo hatte den Wagen in der Stellung D verlassen, sodass er weiterfuhr. Die Polizisten sicherten das Auto.

Bei der weiteren Fahndung erwischten die Beamten den Beifahrer, er war erst 13 Jahre alt. Er sagte, dass er mit seinem Kompagnon - ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger - auf der Suche nach Autos für eine Spritztour war. In Neunkirchen stahlen sie offenbar den Mercedes und fuhren nach Wien. Der Zulassungsbesitzer gab an, dass ihm der Wagen erst kurz zuvor entwendet worden war. Der 13-Jährige wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige ist namentlich bekannt.