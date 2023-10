Weihnachts-Flair bei 27 Grad in der City

Am Kohlmarkt in der City hängt wurde bereits die Weihnachtsbeleuchtung montiert.

Verrückt. Strahlender Sonnenschein, sommerliche 27 Grad: Der Sommer zeigt sich mit dem heutigen Freitag voraussichtlich das letzte Mal in dieser ausgeprägten Form. Touristen und Einheimische flanieren Mitten im Oktober in kurzen Hosen und Sommerkleidern durch die Wiener Innenstadt. Angesichts des für die Jahreszeit ungewöhnlichen Warmwetters ist nur schwer vorstellbar, dass in zehn Wochen bereits das Christkind vor der Tür steht. Dennoch weihnachtet es in der Innenstadt schon ein bisschen.

Es werde Licht. Am Kohlmarkt in der City hängt wurde bereits die Weihnachtsbeleuchtung montiert, wie ein Lokalaugenschein zeigt. Illuminiert sind die Lichter freilich nicht. Der Aufbau der Weihnachtslichter wird in den restlichen Einkaufsstraßen in Wien noch bis in den November dauern. Im letzten Jahr wurde auf energiesparende LED-Lämpchen umgestellt, welche ein wenig später als üblich, am 18. November eingeschaltet wurden. Ähnlich wird es sich heuer verhalten, denn aufgrund der hohen Energiepreise muss Strom gespart werden.